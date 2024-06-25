دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية نجاح جهود وساطة، أجرتها دولة الإمارات بين روسيا وأوكرانيا، في إتمام عملية تبادل 180 من أسرى الحرب من كلا الجانبين.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، الثلاثاء: "يأتي نجاح الوساطة الجديدة والتي تعتبر الخامسة من نوعها منذ بداية العام الجاري تجسيدًا لعلاقات الصداقة والشراكة التي تجمع دولة الإمارات بالبلدين، واعتبارها وسيطًا موثوقًا به لدى الطرفين".

وشكرت الخارجية الإماراتية حكومتي روسيا وأوكرانيا على تعاونهما، مؤكدة "استمرار مساعي دولة الإمارات في دعم كافة الجهود والمبادرات التي تهدف إلى الوصول لحل سلمي للنزاع".

وقال بيان الوزارة إن "الحوار وخفض التصعيد وتبني المسار الدبلوماسي هو السبيل الوحيد لحل الأزمة، وسيسهم في التخفيف من الآثار الإنسانية الناجمة عنها".

وساهمت جهود الوساطة الإماراتية في إتمام أربع عمليات تبادل أسرى حرب بين روسيا وأوكرانيا منذ بداية عام 2024، بحسب البيان.