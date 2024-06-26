دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على مرور 11 عاما على تولي الشيخ تميم بن حمد مقاليد الحكم في قطر بتاريخ الـ25 من يونيو/ حزيران 2013.

وقال رئيس الوزراء القطري الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم بتعليق على هذه المناسبة بتدوينة نشرها على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا): "في الذكرى الغالية لتولي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله يسعدني أن أتقدم للشعب القطري الكريم بأجمل وأصدق التهاني بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا، والتي تذكرنا دائما بمواقف أميرنا الثابتة، والنابعة من أصالة وصدق على مدى السنين.. ويوما بعد يوم نزداد يقينا بأن قيادة أميرنا أصبحت مثالا يحتذى في خدمة الوطن والشعب وتحقيق الاستقرار والرفاهية للجميع والثبات على الموقف في كل الأوقات والظروف. حفظ الله أميرنا ووطننا".

ويذكر أن الشيخ تميم بن حمد تولى مقاليد الحكم في قطر، إثر إعلان والده الملقب بـ"الأمير الوالد"، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني -في خطاب موجه للشعب القطري- تسليمه مقاليد الحكم لولي عهده، ومبايعة الشعب القطري له أميرا للبلاد.

وولد الشيخ تميم في مدينة الدوحة يوم 3 يونيو 1980، وفيها نشأ وتلقى تعليمه الابتدائي والإعدادي، ثم التحق بمدرسة شيربورن بالمملكة المتحدة وحصل على الشهادة الثانوية عام 1997، وأكمل تعليمه العالي بالمملكة المتحدة حيث التحق بأكاديمية ساند هيرست العسكرية الملكية وتخرج منها عام 1998. وبعد تخرجه التحق بالقوات المسلحة القطرية لتلتقي الدراسة الأكاديمية العسكرية بالتجربة العملية والميدانية، وفقا لما هو مذكور في سيرته الذاتية على موقع الديوان الأميري القطري.