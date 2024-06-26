السعودية تقبض على سوري دخل بتأشيرة زيارة لانتحال صفة غير صحيحة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الثلاثاء، إلقاء القبض على وافد من الجنسية السورية دخل المملكة بتأشيرة زيارة بعد تداول فيديو مؤكدة انتحاله صفة غير صحيحة.

ونشرت وزارة الداخلية السعودية مقطع الفيديو المتداول "مموها" وصورة للمواطن السوري (من ظهره) بعد إلقاء القبض عليه.

وقالت الداخلية في بيان: "قبضت دوريات الأمن بمنطقة الرياض على وافد بتأشيرة زيارة من الجنسية السورية لانتحاله صفة غير صحيحة ومخالفة نظام مكافحة جرائم المعلوماتية".

وأكدت الداخلية في بيانها على أنه "جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة".