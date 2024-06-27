مصر.. الداخلية تكشف دوافع امرأة ابث مقاطع خادشة للحياء وتؤكد ضبطها

صورة أرشيفية عامة لامرأة وفتاة يجلسون في الإسكندرية العام 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو "خادشة للحياء" بثتها امرأة في منطقة الإسكندرية الأمر الذي اثار تفاعلا.

وزارة الداخلية المصرية عقبت في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بمنصة أكس (تويتر سابقا) قالت فيه: "في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (سيدة) ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر بعض تطبيقات التواصل الاجتماعي بهدف تحقيق نسب مشاهدة لتحقيق أرباح غير مشروع".

وتابعت: "عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها بدائرة قسم شرطة المنتزه ثان بالإسكندرية، وبحوزتها هاتف محمول.."

وأضافت الداخلية المصرية أنه وبفحص الهاتف المحمول فنيا "تبين احتواءه على دلائل تؤكد نشاطها"، لافتة إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية".