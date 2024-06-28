بذكرى "ثورة 30 يونيو".. شيخ الأزهر يوجه رسالة للسيسي والشعب المصري

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الأزهر الشريف في مصر، الجمعة، إن شيخ الأزهر، أحمد الطيب وجه التهنئة للرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي وللشعب المصري بحلول ذكرى ثورة 30 يونيو/حزيران 2013، والتي أسفرت عن نهاية حكم الإخوان المسلمين في البلاد.

وذكر الأزهر الشريف في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "يتقدم فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهنئة إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري؛ بمناسبة الذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو".

وأضاف المنشور نقلا عن شيخ الأزهر أنه "يدعو المولى، عز وجل، أن يحفظ مصرنا الغالية، وأن يقيها كل مكروهٍ وسوءٍ، وأن يجعلها واحةً للأمن والأمان، وأن يوفق قادتها لما فيه خير البلاد والعباد، وأن يهيئ لشعبها كل سبل القوة والرخاء والسلام والاستقرار".

وتحل الأحد المقبل، الذكرى الـ11 لمظاهرات المصريين التي أدت إلى انتهاء حكم جماعة الإخوان المسلمين وعزل الرئيس الراحل، محمد مرسي من الحكم.

وكانت صورة شيخ الأزهر أحمد الطيب برزت ضمن صور عدد من رموز القوى السياسية والدينية في البلاد، بعد إعلان السيسي، حينما كان وزيرا للدفاع، عزل مرسي من الحكم في 3 يوليو/تموز 2011.