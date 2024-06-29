وفاة "أم الأمراء" للا لطيفة والدة ملك المغرب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- توفت الأميرة للا لطيفة والدة العاهل المغربي الملك محمد السادس، عن عمر يناهز 78 عامًا، حسب بيان للناطق باسم القصر الملكي، السبت.

وقال البيان: "يعلن الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، بكل حزن وأسى، انتقال صاحبة السمو الملكي الأميرة للا لطيفة إلى عفو الله ورحمته، وذلك يومه السبت 22 ذي الحجة 1445 هجريًا، الموافق لـ 29 يونيو 2024 م، حرم المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني، طيب الله مثواه، ووالدة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده وأطال عمره، وأصحاب السمو الملكي الأمراء والأميرات".

تزوجت الأميرة للا لطيفة من ملك المغرب السابق الحسن الثاني في 1961، وأنجبت منه 5 أبناء، بينهم الملك محمد السادس.

لا يعرف الكثير عن الأميرة سوى أنها تنحدر من منطقة زايان الأمازيغية في وسط المغرب. وكان تسمى بـ"أم الأمراء" و "أم سيدي".