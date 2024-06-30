الإمارات.. إليكم فرق سعر الوقود عن الشهر الماضي بعد إعلان أسعار يوليو

شاهد ما قاله بايدن عن أسعار الوقود والسعودية و"من يريدون التحدث معه"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عدلت لجنة متابعة أسعار الغازولين والديزل في الإمارات، الأحد، أسعار الوقود ابتداء من، الاثنين، الأول من يوليو، وفيما يلي الأسعار الجديدة ونسبة التراجع عن أسعار الشهر الماضي.

- البنزين السوبر "98" أصبح بقيمة 2.99 درهم لكل لتر مقارنة بـ3.14 في يونيو.

- البنزين خصوصي "95" أصبح بقيمة 2.88 لكل لتر مقارنة 3.02 في يونيو.

- بنزين إي بلس "91" أصبح بقيمة 2.80 درهم لكل لتر مقارنة بـ2.95 في يونيو.

- وقود الديزل أصبح بقيمة 2.89 درهم لكل لتر مقارنة بـ2.88 في يونيو.

ويذكر أن الإمارات بدأت بتحرير أسعار الوقود اعتبارا من أول أغسطس 2015 وربطتها بأسعار المشتقات النفطية في العالم وذلك بهدف دعم اقتصاد الدولة وترشيدا لاستهلاك الوقود وحماية للموارد الطبيعية وللمحافظة على البيئة، وفقا لما ورد بتقرير سابق نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.