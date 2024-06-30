مصدر رسمي لـCNN: السلطة الفلسطينية لم تلق أي أموال من إسرائيل حتى الآن

(CNN)-- قالت السلطة الوطنية الفلسطينية، التي تدير بعض مناطق الضفة الغربية المحتلة، لشبكة CNN، الأحد، إنها لم تتلق حتى الآن الأموال من إسرائيل، التي قال وزير المالية الإسرائيلي من أقصى اليمين بتسلئيل سموتريتش في وقت سابق إنه سيتم الإفراج عنها.

وقال مصدر مسؤول في السلطة الفلسطينية لشبكة CNN: "حتى الآن، لم يتم تلقي أي أموال أو رسائل رسمية من الجانب الإسرائيلي".

وكان سموتريتش، تعهد في وقت سابق عبر منصة إكس، تويتر سابقًا، بوقف جميع أموال الضرائب الخاصة بالسلطة الفلسطينية إذا ذهب شيكل واحد إلى غزة.

وجاء ذلك بعد أن وافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي على إجراء يمنح سموتريتش سلطة تجميد الأموال المخصصة للسلطة الفلسطينية، إذا قامت بتحويل تلك الأموال إلى غزة.