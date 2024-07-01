دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هبطت طائرة ركاب إسرائيلية اضطراريًا في مطار أنطاليا جنوبي تركيا، الأحد، حسبما أفادت وكالة أنباء الأناضول الرسمية.

ونقلت الوكالة عن مصادر دبلوماسية تركية، الأحد، قولها إن الطائرة تتبع لشركة الطيران "إل عال"، وكانت متوجهة من بولندا إلى إسرائيل، وأنه "سُمح لها بالقيام بهبوط اضطراري في مطار أنطاليا بسبب تدهور صحة أحد الركاب".

وأضافت المصادر في تصريحات للأناضول أنه "كان من المقرر توفير الوقود للطائرة لاعتبارات إنسانية، لكن مع اقتراب الانتهاء من الإجراءات المعنية، قرر قائد الطائرة المغادرة بمحض إرادته".

تأتي التصريحات بعد تقارير لوسائل إعلام إسرائيلية، ذكرت أن تركيا رفضت تزويد الطائرة بالوقود لكونها إسرائيلية. بينما نفى المسؤول في مطار أنطاليا، سعاد سيد أوغلو، صحة ذلك، واصفًا ما أثير بأنها "ادعاءات غير صحيحة ومعلومات خاطئة".

كما نفى أوغلو ما قيل حول تدخل السفير الإسرائيلي في الأمر، وأشار إلى أن "السفراء غير معنيون بمواضيع مثل التزود بالوقود"، مؤكدًا أن ذلك لم يكن سبب الهبوط الاضطراري للطائرة، وإنما إنزال المريض، الذي قدمت فرق طبية الإسعافات له.

ولفت إلى أن الطائرة هبطت بسبب حالة مرضية طارئة، ثم مضت في طريقها، وذهبت إلى أقرب مطار إلى رودس (جزيرة يونانية).

وأشار سيد أوغلو، إلى أن الادعاءات القائلة بأن السفارة الإسرائيلية تدخلت في الحادث وأنه لم يتم إنزال الركاب من الطائرة "غير صحيحة".

كما نفى أوغلو ما قيل حول تدخل السفير الإسرائيلي في الأمر، وأشار إلى أن "السفراء غير معنيون بمواضيع مثل التزود بالوقود"، مؤكدًا أن ذلك لم يكن سبب الهبوط الاضطراري للطائرة، وإنما إنزال المريض.