(CNN) -- أكدت رئاسة السلطة الفلسطينية أنه "لا شرعية" لوجود أي قوات أجنبية على الأراضي الفلسطينية وذلك ردا على ما وصفته بـ"التصريحات الإسرائيلية الداعية إلى تسليم قطاع غزة لقوات دولية"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) الأحد.

وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة إنه "لا شرعية لأي وجود أجنبي على الأراضي الفلسطينية، وأن الشعب الفلسطيني وحده هو من يقرر من يحكمه ويدير شؤونه".

وتابع المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية قائلا: "كذلك لا شرعية للاستيطان ولا لسياسة التهجير التي تحاول سلطات الاحتلال تنفيذها على الأرض من خلال المجازر الدموية التي تنتهجها، فحكومة الاحتلال ورئيسها سيكونون واهمين إذا اعتقدوا أنهم قادرون على تقرير مصير الشعب الفلسطيني وتكريس الاحتلال عبر استقدام قوات أجنبية تحل محل المحتل في قطاع غزة".

وأردف أبو ردينة: "لن نقبل أو نسمح بوجود أجنبي على أرضنا سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، ومنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، هي صاحبة الولاية القانونية على كامل أراضي دولة فلسطين في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس".

ويكتنف الغموض "اليوم التالي" من الحرب في غزة، إذ من غير المعروف بعد ما سيكون مصير القطاع بعد نهاية الحملة العسكرية الإسرائيلية والتي جاءت ردا على هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول من عام 2023 التي نفذتها "حماس" ضد مدن ومناطق إسرائيلية.