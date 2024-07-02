وزير الداخلية التركي: اعتقال 474 شخصًا على خلفية هجمات ليلية على سوريين في تركيا

الشرق الأوسط
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وزير الداخلية التركي: اعتقال 474 شخصًا على خلفية هجمات ليلية على سوريين في تركيا
متظاهر سوري يقف أمام شاحنة تركية محترقة خلال احتجاجات مناهضة لتركيا في مدينة الباب في محافظة حلب شمالي سوريا - 1 يوليو/تموز 2024. Credit: BAKR ALKASEM/AFP via Getty Images

(CNN)-- قال وزير الداخلية التركي، علي يرليكايا، الثلاثاء، إنه تم اعتقال 474 شخصًا لتورطهم في أعمال غير قانونية بعد الاستفزازات الأخيرة ضد السوريين في عدة مدن.

وقال الوزير، في منشور على موقع إكس، إن من بين المعتقلين، هناك 285 لديهم سجلات جنائية سابقة لجرائم تشمل تهريب المهاجرين والمخدرات والتحرش الجنسي والسرقة والإضرار بالممتلكات وغيرها.

وأصدر ييرليكايا تحذيرًا شديد اللهجة حث فيه المواطنين على تجنب الوقوع فريسة للاستفزازات وشدد على أهمية السلوك القانوني. وأكد للجمهور قوة الدولة في التعامل مع مثل هذه الحوادث وتعهد بعواقب على أولئك الذين يقوضون الأمن القومي.

ودعا مسؤولون أتراك إلى الهدوء في الوقت الذي تغذي فيه هستيريا وسائل التواصل الاجتماعي أعمال شغب مناهضة للسوريين.

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