(CNN)-- قال وزير الداخلية التركي، علي يرليكايا، الثلاثاء، إنه تم اعتقال 474 شخصًا لتورطهم في أعمال غير قانونية بعد الاستفزازات الأخيرة ضد السوريين في عدة مدن.

وقال الوزير، في منشور على موقع إكس، إن من بين المعتقلين، هناك 285 لديهم سجلات جنائية سابقة لجرائم تشمل تهريب المهاجرين والمخدرات والتحرش الجنسي والسرقة والإضرار بالممتلكات وغيرها.

وأصدر ييرليكايا تحذيرًا شديد اللهجة حث فيه المواطنين على تجنب الوقوع فريسة للاستفزازات وشدد على أهمية السلوك القانوني. وأكد للجمهور قوة الدولة في التعامل مع مثل هذه الحوادث وتعهد بعواقب على أولئك الذين يقوضون الأمن القومي.

ودعا مسؤولون أتراك إلى الهدوء في الوقت الذي تغذي فيه هستيريا وسائل التواصل الاجتماعي أعمال شغب مناهضة للسوريين.