دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أجرى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفياً، مساء الأربعاء، بنظيره المصري الجديد، بدر عبدالعاطي، لتهنئته على توليه مهام منصبه الجديد، طبقا لما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأعرب وزير الخارجية السعودي خلال الاتصال، عن "التطلع والحرص على العمل معاً للبناء على العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين، واستمرار التعاون والتنسيق بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين"، حسب الوكالة.

وكان قد تم تعيين بدر عبدالعاطي في منصب وزير الخارجية والهجرة في الحكومة المصرية الجديدة، الأربعاء، خلفا لوزير الخارجية السابق، سامح شكري.

ومن جانبه، قال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم بوزارة الخارجية والهجرة المصرية، في منشور عبر صفحة الوزارة على فيسبوك، إن "وزير الخارجية والهجرة تلقى، الأربعاء، اتصالات هاتفية من الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، ورئيس وزراء فلسطين، محمد مصطفى، ووزراء خارجية كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، والمملكة الأردنية الهاشمية، أيمن الصفدي، وسلطنة عمان، بدر بن حمد البوسعيدي، وتونس، نبيل عمار، لتهنئته بمناسبة توليه منصبه الجديد".

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، "أن الأمين العام لجامعة الدول العربية، ورئيس وزراء فلسطين والوزراء العرب أكدوا خلال اتصالاتهم على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الدول العربية، وتطلعهم للعمل المشترك مع الوزير بدر عبدالعاطي، من أجل استمرار تطوير تلك العلاقات المتميزة، فضلاً عن تأكيدهم الحرص على التنسيق الوثيق مع سيادته لدعم القضايا العربية والتعامل مع التحديات الإقليمية والدولية، متمنيين لسيادته التوفيق والسداد في أداء مهام منصبه الجديد".