دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الأربعاء، إلقاء القبض على مواطنين "منضمين إلى تنظيم محظور يرمي إلى هدم النظم الأساسية في البلاد".

وقالت الوزارة، في بيان عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا): "تمكنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية مُتمثلة بجهاز أمن الدولة من إلقاء القبض على مواطنين منضمين إلى تنظيم محظور يرمي إلى هدم النظم الأساسية في البلاد".

وأضافت أنهم "نشروا أفكاره في أحد برامج التواصل الإجتماعي وعقدوا العزم للخروج من البلاد والالتحاق مع أعضاء التنظيم".

وتابعت الداخلية الكويتية في البيان: "تم إحالتهم إلى النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".