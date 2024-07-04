دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس تفاعلا بتعليقه على منشور كتبته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الحكومة المصرية السابقة، هالة السعيد، بعد خروجها من التشكيل الوزاري الجديد، وتعيينها مستشارة للرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي.

وكتبت الوزيرة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا قائلة: "كل رحلة في الحياة تحمل بين طياتها مرحلة جديدة تُشرق شمسها. وفي قلب رحلتي، يكمن حب للوطن أعلم جيدًا أنه يكمن في قلب كل مصري. هو حبٌّ يزخرُ بالفخر والتقدير لتاريخنا العريق، وحضارتنا العظيمة، وإنجازات شعبنا المُلهم ويدفعنا جميعًا للعمل من أجل بناء مستقبل أفضل لوطننا".

وأضافت هالة السعيد: "بقلب مليء بالامتنان، أتشرف اليوم ببدء رحلتي كمستشار لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي للشئون الاقتصادية، وأختتم مسيرتي في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية".

وختمت الوزيرة السابقة قائلة: "لا شيء يُضاهي حب الوطن والإخلاص له بشغف. ممتنة لكل من التقيت به على مدار السنوات السابقة".

وعلق رجل الأعمال المصري على ما كتبته الوزيرة السابقة قائلا، عبر حسابه على منصة "إكس": "ربنا يوفقك، شخصية نفخر بيها".

وأثار منشور الوزيرة هالة السعيد وتعليق نجيب ساويرس عليه تفاعلا واسعا بين متابعين على المنصة ذاتها، وجاءت أبرز الردود كالتالي:

وأدت الحكومة المصرية الجديدة اليمين الدستورية بمقر رئاسة الجمهورية، الأربعاء، وذلك بعد ساعات من الإعلان عن الأسماء الواردة في التشكيل الوزاري الجديد.