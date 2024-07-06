(CNN) -- أعلنت إسرائيل، الجمعة، أن رئيس جهاز الموساد ديفيد بارنياع عاد من العاصمة القطرية الدوحة بعد اجتماع مع الوسطاء في المفاوضات غير المباشرة مع حركة "حماس" من أجل التوصل إلى اتفاق يشمل وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان، إن "هناك فجوات لا تزال بين الطرفين"، وأضاف أنه "تقرر مواصلة المفاوضات الأسبوع المقبل".

وكان مسؤول إسرائيلي صرح، لشبكة CNN، في وقت سابق بأن نتنياهو سمح بعودة إلى المفاوضات، وقال المسؤول: "أعاد الوزراء أعاد التأكيد على أن الحرب ستنتهي فقط بعد تحقيق الأهداف كافة وليس قبل ذلك بدقيقة".