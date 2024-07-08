دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن حرس الحدود السعودي، الاثنين، إنقاذ 5 أشخاص يحملون الجنسية الباكستانية بعدما تعطل قاربهم في عرض البحر بمنطقة مكة، حسب بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقال حرس الحدود السعودي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، تويتر سابقًا: "أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في قطاع الليث بمنطقة مكة المكرمة 5 مقيمين من الجنسية الباكستانية، إثر تعطل قاربهم في عرض البحر، وتم تقديم المساعدة لهم".

ومن جانبها، أهابت المديرية العامة لحرس الحدود بـ"الاتصال بالرقمين (911) في منطقتي مكة المكرمة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة"، طبقا للبيان.

وكان حرس الحدود السعودي أعلن، مساء السبت، أن "فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في قطاع الليث بمنطقة مكة، أنقذت 5 مواطنين تعطل قاربهم في عرض البحر".

وأضاف أنه "تم نقلهم إلى مركز المجيرمة بمشاركة طيران الأمن، نظرًا لتقلب الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج أثناء الإبحار، وتقديم المساعدة لهم، وحالتهم الصحية مستقرة"، حسبما أوردت واس.