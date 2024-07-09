دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أطلع وزير الداخلية السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود، نظيره الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، على المستجدات المتعلقة بالعثور على جثة مواطنة كويتية في إحدى المناطق الصحراوية في المملكة، حسبما نشرت الداخلية الكويتية الثلاثاء.

وقالت الوزارة عبر صفحتها على "إكس"، تويتر سابقا: "معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية يتلقى اتصالا من أخيه وزير الداخلية السعودي ليطلعه على مستجدات أحداث قضية جثه المواطنة".

وتابعت الداخلية الكويتية: "تلقى معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح اتصالاً هاتفيا من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز ال سعود وزير الداخلية السعودي والذي أبدى اهتمامه ومتابعته المباشرة لقضية العثور على جثة المواطنة في الصحراء القريبة من إحدى المناطق".

وأردفت الوزارة: "وتقدم معالي الشيخ فهد اليوسف بالشكر والعرفان إلى نظيره السعودي على سرعة الاستجابة والقيام بما يلزم لحل القضية، وتثمين التعاون المثمر الذي قامت به السلطات السعودية الشقيقة".

وأعلن الأمن العام السعودي، الاثنين، العثور على مواطنة خليجية "متوفاة في منطقة صحراوية شمال محافظة الجبيل".