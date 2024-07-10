دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أمرت النيابة العامة في الكويت، مساء الثلاثاء، بضبط شخص وجه انتقادات لأمير البلاد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وذلك بسبب الإجراءات التنظيمية لوزارة الداخلية حول تنظيم عمل الحسينيات.

جاء ذلك في بيان للنيابة، ورد فيه: "أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار مواطن لاتهامه بالتعرض لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد بالنقد، والتطاول على مسند الإمارة، والطعن في حقوق الأمير وسلطته، بتسجيل منشور بأحد مواقع التواصل الاجتماعي في معرض انتقاده لإجراءات وزارة الداخلية الخاصة بتنظيم عمل الحسينيات وممارسة شعائر الطائفة الشيعية في شهر محرم الحالي وجاري استكمال إجراءات التحقيق".

يذكر أن النيابة العامة الكويتية سبق وأصدرت بيانا في شهر مايو/ أيار الماضي عقّبت فيه على حادثة مماثلة، قالت فيه: "أمرت النيابة العامة بحبس مواطن احتياطيا وحجز وضبط واحضار آخرين لاتهامهم بنشر عبارات عبر حساباتهم بموقع التواصل الاجتماعي ’أكس‘ تضنت طعنا في حقوق وسلطات مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد والعيب في ذاته والتعرض لشخصه بالنقد"، إذ كان أمير الكويت قد وجه رسالة مصورة حينها لشعبه من قصر السيف، تضمنت الإعلان عن حل مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات.

وأكد الأمير خلال رسالته حينها أن "ديمقراطية الحكم كأسلوب حياة وعمل تفرض قدرا واسعا من تنظيم السلطات العامة وتوزيع أدوارها ضمن رؤية واضحة تحقق الهدف منها وهذه الرؤية تفرض العديد من الضوابط على السلطتين التشريعية والتنفيذية ضمان تقيدها بأحكامه".