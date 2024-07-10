السعودية تعدم المجادعة "قصاصا" لقتله الشهراني.. والداخلية تكشف تفاصيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الثلاثاء، تنفيذ حكم الإعدام "القتل قصاصا" بحق مواطن أقدم على قتل مواطن آخر في منطقة عسير.

وورد في بيان الداخلية: "أقدم نايف بن طارش بن أحمد المجادعة - سعودي الجنسية - على قتل سالم بن سلمان بن سالم الشهراني - سعودي الجنسية - وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى إلى وفاته إثر خلاف بينهما".

وتابعت: "بفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصًا، وأيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه، وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / نايف بن طارش بن أحمد المجادعة - سعودي الجنسية – يوم الثلاثاء بتاريخ 3 / 1 / 1446هـ الموافق 9 / 7 / 2024م بمنطقة عسير".

وأضافت: "وزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.. والله الهادي إلى سواء السبيل".