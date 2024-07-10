دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية (دائرة أمن الدولة)، الأربعاء، بعقوبات تتراوح ما بين السجن المؤبد والغرامة بحق "53 متهمًا من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي، وست شركات"، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

حسب منطوق الحكم في القضية رقم 87 لسنة 2023 جزاء أمن الدولة، تلقى "ثلاثة وأربعين متهمًا (حكمًا) بالسجن المؤبد عن جريمة إنشاء وتأسيس وإدارة تنظيم لجنة العدالة والكرامة الإرهابي بغرض ارتكاب أعمال إرهابية على أرض الدولة، وبمعاقبة خمسة متهمين بالسجن لمدة خمسة عشر سنة عن جريمة تعاونهم مع تنظيم دعوة الإصلاح الإرهابي ومناصرته في مقالات وتغريدات نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي مع علمهم بأغراضه المناهضة للدولة".

إلى جانب "معاقبة خمسة متهمين آخرين بالسجن لمدة عشر سنوات وتغريم كل منهم عشرة ملايين درهم (2.7 مليون دولار) عن جرائم غسل الأموال المتحصلة من جرائم إنشاء وتأسيس تنظيم إرهابي وتمويله".

وعاقبت المحكمة "ست شركات والمسؤولين عنها بتغريم كل منها مبلغ عشرين مليون درهم (5.4 مليون دولار) وبحل وإغلاق مقار تلك الشركات ومصادرة أصولها وحقوقها المادية والمعنوية والأموال والعقارات والواجهات المملوكة لها، ومصادرة المواد والادوات وكافة المتعلقات المضبوطة المتحصلة والمستخدمة في الجرائم المسندة ‘ليها، وهي جرائم غسل الأموال الواقعة من جماعة إجرامية منظمة واستخدام متحصلات غسلها في تمويل تنظيم إرهابي".

وقضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجزائية بحق "24 من المتهمين عن جرائم التعاون وإمداد تنظيم دعوة الإصلاح الإرهابي بالمال، وبراءة أحد المتهمين مما نسب إليه".

ولا يزال الحكم قابلا للطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا.