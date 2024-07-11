دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأربعاء، تنفيذ 3 أحكام بالإعدام بحق 3 أشخاص منهم سوري الجنسية ومواطنين في قضايا مختلفة.

إعدام فايز بن محمد بن عبدالله العمري (مواطن سعودي)

قالت الداخلية في بيان: "أقدم فايز بن محمد بن عبدالله العمري - سعودي الجنسية - على قتل علي بن غيثان بن محمد العمري - سعودي الجنسية - وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى لوفاته بسبب خلاف بينهما.. وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.. وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / فايز بن محمد بن عبدالله العمري - سعودي الجنسية - يوم الأربعاء بتاريخ 4 / 1 / 1446هـ الموافق 10 / 7 / 2024 م بمنطقة عسير".

إعدام مقرن بن سليمان بن سحاب العتيبي (مواطن سعودي)

قالت الداخلية في بيان منفصل: "أقدم مقرن بن سليمان بن سحاب العتيبي على قتل سلطان بن معدي بن خالد العتيبي، وذلك بدعسه بسيارته عمدًا وعدوانًا مما أدى إلى وفاته.. وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكابه جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت بما نسب إليه، والحكم عليه بالقتل قصاصًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.. وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني / مقرن بن سليمان بن سحاب العتيبي يوم الأربعاء الموافق 4 / 1 / 1446 هـ بسجون منطقة الرياض".

إعدام حازم محسن طه الكوسا (سوري الجنسية)

قالت الداخلية السعودية: "أقدم حازم محسن طه الكوسا - سوري الجنسية - على تهريب كمية من أقراص الإمفيتامين المخدّر إلى المملكة، وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض عليه، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب إليه، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يتضمن ثبوت إدانته بذلك والحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بالجاني / حازم محسن طه الكوسا يوم الأربعاء 4 / 1 / 1446هـ الموافق 10 / 7 / 2024م في منطقة تبوك".