دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت وزارة الداخلية السعودية، الأربعاء، صورة (من الظهر) لمقيم من الجنسية المصرية ألقت القبض عليه لتحرشه بامرأة.

الصورة نشرتها الداخلية السعودية في تدوينة على صفحتها بمنصة أكس (تويتر سابقا) قائلة في بيان: "قبضت شرطة منطقة تبوك على المقيم من الجنسية المصرية بهاء عبدالرحيم السيد هاشم لتحرشه بامرأة".

وتابعت الداخلية في بيانها أن المواطن المصري "جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة".

حسب نظام مكافحة التحرش في السعودية، فإن عقوبة من يرتكب جريمة تحرش هي السجن مدة لا تزيد على سنتين، وغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال (26.6 ألف دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وقد تصل العقوبة إلى السجن ما لا يزيد عن 5 سنوات، والغرامة لا تتخطى 300 ألف ريال (حوالي 80 ألف دولار)، أو بإحدى العقوبتين، وذلك عند العودة إلى ارتكاب الجريمة، أو في حالة كان ارتكابها في مكان عام أو ضد طفل أو أحد ذوي الاحتياجات الخاصة، وفقا لنظام مكافحة التحرش بالمملكة.