السعودية.. توضيح رسمي لسبب انقطاع الكهرباء بمناطق في الرياض الثلاثاء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقبت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، الأربعاء، على أسباب انقطاع الكهرباء في عدد من المناطق في العاصمة، الرياض، مساء الثلاثاء، بعد تفاعل واسع بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الهيئة في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن "انقطاع الخدمة الكهربائية عن أجزاء من أحياء حطين والنخيل والعقيق والغدير بمدينة الرياض، مساء أمس الثلاثاء عند الساعة 8:33 مساءً، كان نتيجة قيام أحد المقاولين العاملين في مشروع عام لا يتبع للشركة السعودية للكهرباء بإتلاف خط نقل كهربائي رئيس".

وبينت الهيئة أن "الاعادة تمت إلى جميع الأحياء تدريجياً، حيث تمت إعادة الخدمة لـ 83% من المتأثرين خلال الساعة الأولى، ولم تتجاوز مدة الإعادة لأخر متأثر ساعة و 58 دقيقة"، وفقا لما نقلته الوكالة.

وأضافت الهيئة مؤكدة على أنه "تم البدء في استكمال الإجراءات النظامية المتعلقة بهذا الشأن، لافتة النظر إلى أن هذا يأتي ضمن دورها في حماية حقوق المستهلكين والمرخص لهم ومستخدمي الشبكة الكهربائية العامة؛ وذلك بهدف رفع كفاءة أداء الخدمة الكهربائية والمحافظة على موثوقيتها".