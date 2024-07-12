دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار توجيه وزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، بوقف جواز المادة 17 "جواز السفر المؤقت" مع وجود استثناءات، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الداخلية الكويتية، الخميس، ورد فيه: " معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية يوجه بوقف جواز مادة (17) لمزيد من الدراسة والتدقيق باستثناء الحالات الإنسانية (العلاج والدراسة)".

واوضح البيان أن وزير الداخلية "وجه بوقف جواز مادة رقم (17) الخاص بالمقيمين بصورة غير قانونية، وجميع المعاملات المقدمة الخاصة به باستثناء الحالات الإنسانية (العلاج والدراسة)".

وأوضح البيان أن "كل من لديه جواز مادة (17) يعتبر مُلغى، وعلى أصحاب الحالات الإنسانية (العلاج والدراسة) مراجعة مركز العدان وفق موعد مسبق من موقع وزارة الداخلية الالكتروني".

وجدد التوجيه الجدل حول قضية عديمي الجنسية أو من يطلق عليهم اسم "البدون" ممن لا يمتلكون وثائق رسمية في الكويت.