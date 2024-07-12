دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دخل رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، الجمعة، على خط الجدل الدائر حول المؤهلات والشهادات العلمية التي حصل عليها وزير التعليم في الحكومة المصرية الجديدة، محمد عبداللطيف، وسط تفاعل.

وقال نجيب ساويرس في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "مش عيب إن الواحد يغلط ويعين واحدا مزورا شهاداته".

وأضاف رجل الأعمال المصري في تدوينته: "العيب إنه يطنش ويتجاهل الناس ويسيبه في مطرحه من غير نفي الاتهامات أو توضيح الحقيقة! لو الكلام صح يبقى يمشي".

وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي قال مؤخرا، إن الشهادات التعليمية الخاصة بالوزير "سليمة وموثقة ومعتمدة"، في معرض رده خلال مؤتمر صحفي، على سؤال بشأن الجدل المثار حول مؤهلات وزير التعليم الجديد.

وكان الوزير محمد عبداللطيف تعرض لانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بشهادتي "الدكتوراة والماجستير" التي حصل عليهما من خارج مصر.

وأثار منشور نجيب ساويرس تفاعلا على منصة "إكس"، وجاءت أهم الردود والتعليقات كالتالي: