دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أشاد شيخ الأزهر الشريف في مصر، أحمد الطيب، السبت، بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد، في دعم قضايا الأمة ونشر قيم الحوار والتسامح والتعايش المشترك.

وكان الرئيس الإماراتي استقبل شيخ الأزهر في أبوظبي بحفاوة، مساء الخميس، وصافحه وطبع قبلة على رأسه خلال استقباله، بحسب مقطع فيديو نشره الأزهر عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، مما أثار تفاعلا.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن الجانبين بحثا خلال اللقاء "تعزيز التعاون بين الجهات المعنية في دولة الإمارات العربية المتحدة وكلٍّ من الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين لترسيخ القيم الإنسانية المشتركة، وتأصيل التعايش والحوار الحضاري بين الثقافات والشعوب".

واستقبل أحمد الطيب، السبت، في مقر إقامته بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش بدولة الإمارات العربية المتحدة، لتعزيز التعاون المشترك، حسب بيان أوردته ذكرت وكالة "وام".

وفي البيان، أعرب شيخ الأزهر خلال اللقاء عن "تقديره لجهود دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في دعم قضايا الأمة ونشر قيم الحوار والتسامح والتعايش المشترك"، مشيدًا بالجهود والمبادرات التي يقوم بها معالي الشيخ نهيان بن مبارك وزير التسامح والتعايش في هذا الشأن، والتعاون الوثيق بين وزارة التسامح ومجلس حكماء المسلمين في مجال ترسيخ القيم الإنسانية المشتركة وتأصيل ثقافة التَّعايش والحوار الحضاري وأهمية تحصين الشباب، وتقوية مناعتهم ضد الأفكار المتطرفة وترسيخ القيم والأخلاق والولاء للوطن في نفوسهم.

من جانبه، أعرب الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان عن "تقديره لجهود فضيلة الإمام الأكبر، التي أسهمت بشكل كبير في التعريف بسماحة ووسطية الدين الإسلامي الحنيف، وتفنيد دعاوى التطرف والإرهاب، وتصحيح المفاهيم المغلوطة وتعزيز التواصل البنَّاء مع المسلمين في جميع أنحاء العالم"، بحسب البيان.

كما أشاد الشيخ نهيان بن مبارك "بأهمية الزيارة التي قام بها شيخ الأزهر إلى دول جنوب شرق آسيا، وشملت ماليزيا وتايلاند وإندونيسيا، ومبادرة تحالف الأديان من أجل التنمية والسلام التي أعلنها خلال زيارته الي إندونيسيا"، مؤكدًا أن "مجلس حكماء المسلمين بقيادة فضيلة شيخ الأزهر يُسهم بشكل كبير في نشر قيم الحوار وتعزيزها والتسامح والتعايش الإنساني".

وهنأ الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان شيخ الأزهر بمناسبة مرور 10 أعوام على تأسيس مجلس حكماء المسلمين، فيما أهدى أحمد الطيب وزير التسامح والتعايش بدولة الإمارات، نسخة خاصة من الميدالية التذكارية لمجلس حكماء المسلمين بمناسبة مرور 10 أعوام على تأسيس المجلس، طبقا لما أفادت وكالة "وام".