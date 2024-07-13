"تراشق" بين تركيا وإسرائيل بسبب تصريحات أردوغان في قمة "الناتو"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الجمعة، هجوما على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بسبب تصريحاته خلال قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" التي عقدت بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وقال كاتس، عبر منصة إكس (تويتر سابقا)، إن "أردوغان ذكر خلال القمة أنه لن يسمح للحلف بالتعاون مع إسرائيل، أولا يا أردوغان، أنت لا تقرر شيئا، علاوة على ذلك، فإن دولة مثل تركيا، التي تدعم القتلة والمغتصبين من حماس ومحور الشر الإيراني، لا ينبغي لها أن تكون عضوا في حلف شمال الأطلسي، أنتم تشوهون تراث أتاتورك"، في إشارة إلى مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك.

وكان الرئيس التركي قال، في مؤتمر صحفي، الخميس، عقب مشاركته في جلسة "مجلس الناتو وأوكرانيا"، إنه "لا يمكن استمرار علاقة الشراكة بين الحلف والإدارة الإسرائيلية، وأن مبادرات التعاون بينهما لن تحظى بموافقة أنقرة".

وأضاف: "من غير الممكن استمرار علاقة الشراكة بين الناتو والإدارة الإسرائيلية التي تنتهك القيم الأساسية لتحالفنا".

وفي المقابل، قالت وزارة الخارجية التركية، في بيان، إن وزير الخارجية الإسرائيلي "يواصل تصريحاته الوقحة التي تتضمن أكاذيب وافتراءات"، وفقا لوكالة "الأناضول "التركية للأنباء.

وأضافت: "مثل هذه التصريحات لا يمكن أن تغير الأجندة الحقيقية في المنطقة"، وتابعت أن "الحكومة الإسرائيلية تحاول إطالة عمرها في السلطة من خلال قتل الفلسطينيين الأبرياء وسياساتها تتسبب بالاضطرابات وعدم الاستقرار في المنطقة".

وأكدت على مواصلة أنقرة "الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني"، وذكرت: "على الحكومة الإسرائيلية أن تضع حدا فوريا للقمع في قطاع غزة، وأن توافق على وقف دائم لإطلاق النار".