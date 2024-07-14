الإمارات.. ماذا نعلم عن وزير الدفاع الجديد حمدان بن محمد آل مكتوم؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن نائب الرئيس الإماراتي رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الأحد، تعيين نجله ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بمنصب وزير الدفاع بعد التشاور مع رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وفقا لما ورد في تدوينة على صفحة الشيخ محمد بن راشد على منصة أكس (تويتر سابقا).

وفيما يلي نستعرض لكم نبذة سريعة عن وزير الدفاع الإماراتي الجديد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد وفقا لما هو منشور على موقعه الرسمية.

Credit: STRINGER/AFP via Getty Images)

ولد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، في 14 نوفمبر العام 1982، وهو الابن الثاني للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، ويعود نسبه إلى قبيلة "البوفلاسة"، التي تعتبر أحد فروع قبيلة "بني ياس".

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تلقى الشيخ حمدان دراسته الابتدائية والثانوية في مدرسة راشد الخاصة في دبي، قبل التوجّه إلى بريطانيا لاستكمال دراسته، حيث تخرج في عام 2001 من أكاديمية "ساند هيرست" العسكرية الملكية، وإضافة إلى دراساته العسكرية، حصل على عدد من الدورات التدريبية الاقتصادية المتخصصة في كلية لندن للاقتصاد وكلية دبي للإدارة الحكومية.

Credit: KARIM SAHIB/AFP via Getty Images)

ونشأ الشيخ حمدان في عهد كانت فيه دولة الإمارات تخطو فيه قدماً على درب النمو والتطور، فعايش التحديات والنقلات النوعية التي شهدتها البلاد، واكتسب تجارب نوعية منذ سنوات طفولته وشبابه الأولى من خلال قربه الدائم من مركز صناعة القرار.

Credit: KARIM SAHIB/AFP via Getty Images)

بعد تخرجه في عام 2001 من أكاديمية "ساند هيرست" العسكرية الملكية، وحصوله على عدة دورات تدريبية اقتصادية متخصصة في كلية لندن للاقتصاد وكلية دبي للإدارة الحكومية، انتقل الشيخ حمدان نهل مهارات القيادة والإدارة الحكومية على أرض الواقع من خلال قربه الدائم من والده الشيخ محمد بن راشد.

Credit: Francois Nel/Getty Images)

وبعد تولي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مقاليد الحكم في دبي ومنصب نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء في عام 2006، تنامت مهام ومسؤوليات الشيخ حمدان، حيث شرع والده في إشراكه بشكل متزايد في اتخاذ القرارات وتكليفه بمزيد من المهام والمسؤوليات، وبحلول الثامن من سبتمبر/ أيلول 2006 تولى الشيخ حمدان منصب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الذي يتولى وضع وتنفيذ خطط التنمية الاستراتيجية الشاملة في الإمارة.