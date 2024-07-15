دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت السلطات المصرية بيانًا، الاثنين، للرد على ما أثير حول القبض على مواطنين سودانيين بتهمة القيام بـ"أعمال مسيئة".

في بيان لها، الاثنين، قالت وزارة الداخلية المصرية عبر حسابها في منصة إكس: "لا صحة لما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على سودانيين لقيامهم بأعمال مسيئة".

وأضاف بيان الوزارة أنه "جارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الإدعاءات".

بيان وزارة الداخلية المصرية جاء بعد رواج اتهامات غير صحيحة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كانت تلقي باللائمة على اللاجئين السودانيين عن نشر صور تنتقد الرئيس المصري عبر شاشة إعلانية كبيرة في شارع فيصل الشهير بمحافظة الجيزة.

وتشهد الشبكات الاجتماعية في مصر تصاعدًا ملموسًا في الخطاب المُعادي للاجئين والمهاجرين المتواجدين على أراضيها. يعود هذا الزخم الحالي إلى أنشطة إلكترونية غير أصيلة، ظلت ممتدة على مدار السنوات الأخيرة، وتحتوي تحريضًا وخطاب كراهية.