الأسد أدلى بصوته.. سوريا تجري انتخابات وسط تقارب عربي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت اللجنة القضائية العليا للانتخابات السورية فتح صناديق الاقتراع في المراكز الانتخابية أمام الناخبين، الاثنين، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشعب للمرة الرابعة منذ عام 2011، بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا).

وأكد جهاد مراد، رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات، في تصريح لـ"سانا"، فتحت أبواب المراكز الانتخابية لاستقبال الناخبين بداية من السابعة صباحًا إلى السابعة مساءً.

بلغ عدد المرشحين 1516 مرشحًا، من بينهم 409 في القطاع أ و1107 في القطاع ب، يتنافسون على 250 مقعدًا في مجلس الشعب. في وقت بلغ عدد مراكز الاقتراع 8151 مركزًا، بحسب سانا.

وأوضح مراد أن عملية فرز الأصوات تبدأ بعد إقفال صناديق الاقتراع مباشرةً في المركز الانتخابي من قبل لجنة الانتخابات، بحضور المرشح أو وكيله ووسائل الإعلام. وتُعلن النتائج النهائية من قبل اللجنة القضائية العليا للانتخابات فور الانتهاء من عمليات الفرز.

وأدلى الرئيس السوري بشار الأسد بصوته في أحد المراكز الانتخابية بدمشق، وفقاً لـ "سانا". ويرى سوريون أن الانتخابات لن تسفر عن تغيرات داخلية مؤثرة، فيما تركزت آراء البعض حول الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد.

في حين لن تُجرى الانتخابات في المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة، مثل إدلب، تزامنًا مع اضطرابات في بعض المناطق، منها السويداء.

خارجيًا، استعادت سوريا علاقاتها الدبلوماسية مع دول خليجية، كما المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين، بعد انقطاعها على خلفية النزاع في سوريا. وعادت دمشق إلى الجامعة العربية بقرار من الكتلة في مايو/أيار 2023.

كما شهدت الأيام الأخيرة تصريحات رسمية قد تشير إلى تقارب محتمل بين سوريا وتركيا، التي تسيطرة فصائل تابعة لها على مناطق سوريا شمالي البلاد.