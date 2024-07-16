بايدن: أنا صهيوني وفعلت للفلسطينيين أكثر من أي شخص آخر

صورة أرشيفية للرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته جيل عند قبر مؤسس الحركة الصهيونية تيودور هرتزل في القدس عام 2010

(CNN)-- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يعتبر نفسه "صهيونيا وفعل أيضا للفلسطينيين أكثر من أي شخص آخر"، بينما دعا إلى توفير المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة.

وأضاف بايدن، في مقابلة مسجلة مع سبيدي مورمان من شبكة كومبلكس، أنه "ملتزم بنسبة 1000٪ بالاستمرار في السباق الرئاسي".

وتم تسجيل المقابلة يوم الجمعة، أي قبل يوم من محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب، وتم نشرها، الاثنين.

وتحدث بايدن خلال المقابلة بشكل موسع عن الحرب في غزة للمرة الأولى منذ أسابيع، حيث ركز الجزء الأكبر من مقابلاته الأخيرة على عمره وقدراته على إدارة البلاد بعد أدائه الضعيف في المناظرة الرئاسية أمام ترامب التي نظمتها شبكة CNN في 27 يونيو/حزيران.

وعندما سأله المحاور مباشرة عما إذا كان صهيونيا، أجاب بايدن: "نعم"، وتابع: "ليس من الضروري أن تكون يهوديا لكي تكون صهيونيا".

وأشاد بجهوده لتوصيل المساعدات إلى قطاع غزة، حيث قال: "أنا جعلت المصريين يفتحون الحدود لعبور البضائع والأدوية والغذاء، لقد كنت داعما جدا للفلسطينيين، لكن حماس، هم مجموعة من البلطجية".

وكثيرا ما وصف بايدن نفسه بـ"الصهيوني" قبل وبعد الهجوم الذي شنته حركة "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وحث بعض التقدميين في الحزب الديمقراطي بايدن على إظهار المزيد من التعاطف العلني مع محنة الفلسطينيين في مواجهة القصف الإسرائيلي المستمر منذ أشهر والذي أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص في غزة، واستخدمت فيه القوات الإسرائيلية ذخائر أمريكية الصنع.

وبشأن الانتخابات الرئاسية، قال بايدن عندما سئل مرة أخرى عما إذا كان ملتزما بالبقاء في السباق الرئاسي: "ما لم يصدمني قطار، نعم".

وقبل محاولة اغتيال ترامب، كان تركيز بشأن الانتخابات منصبا على ما إذا كان بايدن قادرا على النجاة التساؤلات من قبل حزبه بشأن لياقته العقلية.