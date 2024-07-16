سلطنة عمان: قتلى ومصابون في إطلاق نار قرب مسجد.. والشرطة تصدر بيانا

الشرق الأوسط
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سلطنة عمان: قتلى ومصابون في إطلاق نار قرب مسجد.. والشرطة تصدر بيانا
صورة أرشيفية لعلم سلطنة عمانCredit: HAITHAM SALEEM/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--  أعلنت الشرطة في سلطنة عمان، الثلاثاء، عن وقوع إطلاق نار في منطقة الوادي الكبير أسفر عن سقوط قتلى ومصابين.

وقالت الشرطة، في بيان عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إنها "تعاملت مع إطلاق نار في محيط أحد المساجد بمنطقة الوادي الكبير، أسفر عن وفاة 4 أشخاص وإصابة عدد آخر حسب المعلومات الأولية".

وأضافت: "تم اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الأمنية للتعامل مع الموقف، وتستكمل إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيق".

وأعربت الشرطة عن "خالص التعازي لأسر المتوفين، وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

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