دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، على عرض شركة "إميا باور"، إحدى شركات مجموعة النويس الإماراتية للاستثمار، لتنفيذ مشروعات إضافية للطاقة المتجددة، قبل صيف 2025.

صدر القرار، خلال اجتماع لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الأربعاء، حسبما أوردت صحيفة "الأهرام" الحكومية.

يتضمن عرض شركة "إميا باور" تنفيذ مشروعات، منها إضافة قدرة 500 ميغاوات طاقة شمسية بعد الانتهاء من مشروع أبيدوس للطاقة الشمسية الجاري الانتهاء منه بقدرة 500 ميغاوات.

إلى جانب إضافة قدرات 1500 ميغاوات "طاقة شمسية وطاقة رياح، وربطها بالشبكة القومية للكهرباء بعد الانتهاء من مشروع الطاقة الشمسية الإضافي بقدرة 1000 ميغاوات، ومشروع أمونت العامل بطاقة الرياح الجاري تنفيذه بقدرة 500 ميغاوات.

يصل إجمالي القدرات المخطط إضافتها من مشروعات شركة "اميا باور" قبل صيف 2025 إلى 2000 ميغاوات شاملا نظام التخزين بالبطاريات.

يأتي إبرام الاتفاق وسط تحركات الحكومة المصرية لمواجهة أزمة نقص الطاقة، ولجوئها إلى قطع التيار الكهربائي يوميًا.

وفي مؤتمر صحفي، الأربعاء، أعلن رئيس الوزراء المصري إيقاف خطة قطع الكهرباء بداية من الأحد المقبل إلى منتصف سبتمبر/أيلول، بعد شراء البلاد عدد من شحنات الغاز.

وتعهد مدبولي بحل أزمة تخفيف أحمال الكهرباء قبل نهاية العام الحالي، لافتا أن مصر تسعى إلى إنتاج 4 غيغاوات عن طريق مشروعات الطاقة المتجددة.