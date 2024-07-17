مصر.. مدبولي يُعلق على مشادة "طبيبة سوهاج" مع المحافظ

الشرق الأوسط
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مصر.. مدبولي يُعلق على مشادة "طبيبة سوهاج" مع المحافظ
Credit: FAYEZ NURELDINE/AFP via Getty Images)

(CNN)-- قدم رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اعتذاره لطبيبة، بعدما وبخها محافظ سوهاج، اللواء عبدالفتاح سراج، في واقعة أثارت ردود فعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي. 

وقال مدبولي، في مؤتمر صحفي بعد اجتماع للحكومة، الأربعاء، وفق تصريحات نقلتها صحيفة "الأهرام" الحكومية: "كمسؤولين تنفيذيين، نحرص على تحقيق رضا المواطن، ومن حق المحافظ أن يحقق أفضل خدمة للمواطن ولكن دون تجاوز في حق العاملين في الدولة". 

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وتابع رئيس الوزراء المصري: "بقول للطبيبة حقك عليا وبنعتذرلك إذا ثبت حدوث تجاوز"، حسب قوله. 

وكان قد أُثير جدل واسع بعد تداول فيديو لمحافظ سوهاج مع طبيبة في مستشفى المراغة المركزي، إذ بدا المحافظ غاضبًا، وتحدث بأسلوب اعتبره كثيرون غير مناسب، مع الطبيبة. 

وأثار المقطع العديد من ردود الفعل على منصات التواصل الاجتماعي، نستعرض بعضها: 

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