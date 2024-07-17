من تركيا إلى الكويت والعراق.. صور الشيعة واحياء عاشوراء الثلاثاء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أحيا المسلمون من أبناء الطائفة الشيعية، الثلاثاء، يوم العاشر من محرم أو ما يُعرف باسم يوم عاشوراء والذي وافق العام 2024 الـ16 من يوليو، وفيما يلي نستعرض لكم عددا من اللقطات:

تركيا Credit: YASIN AKGUL/AFP via Getty Images)

وخرج العديد من أبناء الطائفة الشيعية من الكوت والعراق وتركيا وإيران وغيرها من الدول العربية والإسلامية لإحياء عاشوراء وسط تفاعل واسع وتداول لصور ولقطات بمواقع التواصل الاجتماعي.

إيران Credit: AFP via Getty Images)

ويذكر أنه عند عموم أهل السنة فإن يوم عاشوراء هو اليوم الذي نجّا الله فيه النبي موسى ومن معه من "بني إسرائيل" من قوم فرعون حيث فلق النبي بعصاه البحر وتمكن من الفرار بينما غرق فرعون وجنوده، ويقوم أهل السنة بصيام هذا اليوم كإحياء للسنة النبوية.

باكستان Credit: AAMIR QURESHI/AFP via Getty Images)

أما عند الشيعة فيوم عاشوراء هو ذكرى مقتل الإمام الحسين، حفيد النبي محمد من ابنته فاطمة، الذي لقي حتفه سنة 680 ميلادية، في صراع على السلطة، ويحيون هذا اليوم بمظاهر رمزية "لتأنيب الذات" وإظهار الحزن على مقتله أثناء ثورته ضد الحاكم الأموي آنذاك يزيد بن معاوية، وفي تلك المشاهد، ينشد الآلاف من الشيعة أناشيد دينية تأبينية، ويقومون بضرب صدورهم أو ما يعرف بـ"اللطم،" ويجرحون أنفسهم بخناجر أو سيوف، ثم يجلدون أنفسهم بالسياط في حركات متناسقة.

الهند Credit: TAUSEEF MUSTAFA/AFP via Getty Images)

العراق Credit: ASAAD NIAZI/AFP via Getty Images)