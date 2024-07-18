دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تقارير عن سماع دوي انفجارات على الحدود الشمالية للأردن مع سوريا، الأمر الذي أثار تفاعلا.

الجيش الأردني عقّب ببيان على لسان "مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية"، قال فيه إن "ما ينشر على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول سماع أصوات تفجيرات على الحدود الشمالية تعود إلى تجارب مسح هندسية تجري في الطرف الآخر المقابل لحدودنا الشمالية".

وبين المصدر "عدم تأثر المناطق الحدودية الأردنية من أي خطر يمكن أن يهدد أمن وسلامة المواطن الأردني".

وأشار البيان: "تهيب القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي بالمواطنين عدم تداول الشائعات التي من شأنها إثارة القلق بين أبناء المجتمع، والتأكد من المعلومة من خلال مصادرها الرسمية".