"حساب" الشيخة مهرة بنت محمد بن راشد يُعلن طلاقها من زوجها

(CNN) -- يبدو أن ابنة حاكم دبي أعلنت طلاقها على وسائل التواصل الاجتماعي في خطوة نادرة بالنسبة لشيخة من الأسرة الحاكمة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأعلن حساب الشيخة مهرة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، ابنة رئيس وزراء الإمارات العربية المتحدة وحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على إنستغرام عن قرارها الانفصال عن زوجها، الذي هو أحد أفراد العائلة الحاكمة أيضا.

وجاء في منشور على حساب الشيخة مهرة البالغة من العمر 30 عاما، الأربعاء: "عزيزي زوجي... بينما أنت مشغول برفاق آخرين. أُعلن طلاقنا: أُطلقك... أُطلقك... وأطلقك! اعتني بنفسك... زوجتك السابقة".

وتزوجت الشيخة مهرة من الشيخ مانع بن محمد آل مكتوم، وهو أيضاً فرد في العائلة الحاكمة في دبي، العام الماضي بحفل مبهر ظهر في عدد من المجلات ووسائل التواصل الاجتماعي. ورُزقا بابنة بعد فترة وجيزة، من الزواج.

وأُزيلت صور الشيخة مهرة مع زوجها من حسابها، كما لا توجد صور لها على حساب الشيخ مانع على إنستغرام أيضاً.

وتتمتع الشيخة مهرة بحضور بارز في المناسبات العامة وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، وغالباً ما تشارك في فعاليات السجادة الحمراء بإمارة دبي وتزين غلاف المجلات الإقليمية، وهي ممارسة غير تقليدية للنساء في العائلة الحاكمة، ولديها نصف مليون متابع على "إنستغرام"، حيث تنشر بعض الاخبار عن هواياتها، وحبها للخيول، وأعمالها الخيرية إلى جانب صورها على طريقة "السيلفي".

ويذكر ان والدة الشيخة مهرة هي زوي غريغوراكوس، وهي يونانية الجنسية، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وفور نشرها لنبأ انفصالها، تكهن بعض مستخدمي إنستغرام بأن حسابها قد تم اختراقه. لكن المنشور بقي موجودا على حسابها لأكثر من يوم منذ أن تم رفع المنشور، كما تداولت بعض وسائل الإعلام المحلية الخبر بحدث نادر.

وحاولت CNN التواصل مع مكتب الإعلام الحكومي في دبي للتعليق، الذي أحال شبكة CNN إلى مكتب الإعلام الخاص بالشيخة مهرة. لم تتمكن CNN من الوصول إلى مكتب الشيخة مهرة الإعلامي.

ولم يعلق زوج الشيخة مهرة الشيخ مانع علناً على المنشور الموجود على إنستغرام. وتواصلت CNN مع الشيخ مانع خلال حسابه على إنستغرام للحصول على تعليق