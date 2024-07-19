الأردن يستدعي سفير هولندا بسبب "تصريحات تحريضية" من خيرت فيلدرز

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، الخميس، استدعاء السفير الهولندي في عمّان لـ"نقل رسالة احتجاج شديدة اللهجة" إلى حكومته إثر تصريحات البرلماني اليميني المتشدد خيرت فيلدرز المؤيدة لتصويت البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على مشروع قرار "يرفض إقامة أي دولة فلسطينية في غرب نهر الأردن".

ووفقا لنص قرار الكنيست فإن "مثل هذه الدولة ستشكل خطرا وجوديا على دولة إسرائيل ومواطنيها".

وكان فيلدرز وصف عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا) قرار الكنيست بأنه "تاريخي"، وقال: "التاريخ يعلمنا أن الدولة الفلسطينية الحقيقية والوحيدة هي الأردن، وليست يهودا والسامرة، بل المملكة الأردنية الهاشمية الحالية".

ومن جانبها، نددت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، بتصريحات فيلدرز وقالت إنها "تحريضية ومعدومة القيمة والأثر القانوني وتمثل انتهاكا للقانون الدولي وتعكس ثقافة كراهية عنصرية يجب محاربتها".

وذكرت أن "التصريحات تتماهى والقرار المدان الصادر عن الكنيست الإسرائيلي، والذي يستهدف إنكار حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف، في دولته المستقلة وذات السيادة على ترابه الوطني، وتعكس تصريحاته موقفا عنصريا يتوهم إمكانية حل القضية الفلسطينية على حساب الأردن".

وأبلغت السفير الهولندي بـ"رسالة احتجاجٍ لنقلها على الفور لحكومته تتضمن المُطالبة باتخاذ الحكومة الهولندية موقفا واضحا بإدانة هذه التصريحات التي تتناقض وعلاقات الصداقة والاحترام المتبادل بين البلدين".

وعلق خيرت فيلدرز على البيان لاحقا، عبر "إكس" بقوله: "يمكنك الاحتجاج كما تريد ولكن الحقيقة التاريخية تبقى أن الأردن هو فلسطين".