السعودية تنفذ إعدامين في مكة بحق مواطن ووافد وتكشف ما أدينا به

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأربعاء، تنفيذ حكم الإعدام بقضيتين، أحدها ضد مواطن سعودي يدعى عمار الخالدي والأخرى ضد وافد باكستاني الجنسية أدينا بقضايا مخدرات.

وذكرت الداخلية السعودية في بيانين منفصلين، ورد في الأول: "أقدم عمار بن أحمد بن محمد الخالدي - سعودي الجنسية - على تهريب أقراص الإمفيتامين المخدر إلى المملكة، وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض عليه وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب إليه، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يتضمن ثبوت إدانته بذلك والحُكم بقتله تعزيرًا، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه".

وتابعت: "تم تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بالجاني / عمار بن أحمد بن محمد الخالدي، يوم الخميس 12 / 1 / 1446هـ الموافق 18/ 7 / 2024 م بمنطقة مكة المكرمة.. ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذر في الوقت ذاته كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.. والله الهادي إلى سواء السبيل".

وفي البيان الثاني، قالت الداخلية السعودية: "أقدم شفيع الله شاه زمان - باكستاني الجنسية - على تهريب مادة الهيروين المخدر إلى المملكة، وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض عليه، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب إليه، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يتضمن ثبوت إدانته بذلك والحُكم بقتله تعزيرًا، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه".

وتابعت: "تم تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بالجاني شفيع الله شاه زمان، يوم الخميس 12 / 1 / 1446 هـ الموافق 18 / 7 / 2024م بمنطقة مكة المكرمة.. ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة المملكة على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذر في الوقت ذاته كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.. والله الهادي إلى سواء السبيل".