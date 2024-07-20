دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمقيم عربي في المملكة العربية السعودية من الجنسية اليمنية يقوم بتعنيف عائلته الأمر الذي أثار تفاعلا.

وزارة الداخلية السعودية أعادت نشر لقطة "مموهة" من مقطع الفيديو على صفحتها بمنصة سناب شات مؤكدة مباشرتها للواقعة.

وقالت الداخلية السعودية في بيانها: "باشرت شرطة منطقة الرياض واقعة تعنيف مقيم من الجنسية اليمنية لشقيقه وطليقته وابنته، وجار اتخاذ الإجراءات النظامية حيال الحادثة".

وأكدت الداخلية السعودية على أن التعامل مع الحادثة جاء بالتنسيق مع وحدة الحماية الاجتماعية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في الرياض".