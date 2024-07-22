دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نفت وزارة الطيران المدني في مصر، الاثنين، صحة ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن سقوط طائرة مصرية ومصرع جميع ركابها.

وقالت وزارة الطيران المدني، في بيان: "نود أن نؤكد أن هذه الأخبار عارية تمامًا من الصحة".

ودعت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى "توخى الدقة والحذر قبل نشر أو تداول أي أخبار أو معلومات قد تثير البلبلة والقلق بين المواطنين"، بحسب البيان.

كانت تدوينات متشابهة المحتوى زعمت "سقوط طائرة ركاب مصرية ووفاة جميع ركابها 293"، جرى تناقلها بشكل متكرر، وهو ما أكدت وزارة الطيران المدني عدم صحته.