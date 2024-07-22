(CNN) –- أصدرت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية أحكامها في قضية تجمهر عدد من المقيمين الذين يحملون الجنسية البنغالية، الاثنين، لتتراوح بين السجن المؤبد والسجن والإبعاد.

وحكمت المحكمة على 3 من المتهمين في قضية "التجمهر" بالسجن المؤبد لـ"دعوتهم ،وتحريضهم على التظاهر بهدف الضغط على حكومة بلادهم"، وفق ما ذكرته وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

وتلقى 54 آخرون أحكاما بالسجن والإبعاد عن دولة الإمارات، شملت أحكاما بالسجن 10 سنوات بحق 53 منهم والسجن 11 عاما لشخص آخر "دخل إلى البلاد صورة غير قانونية وشارك في التجمهر" قبل أن يتم إيعادهم جميعا ومصادرة أجهزتهم المضبوطة وذلك بعد أن نشروا مقاطع فيديو لتجمهرهم على الإنترنت، وفقا للأحكام التي نقلتها الوكالة.

وأمر النائب العام الإماراتي، المستشار حمد الشامسي، السبت، بالتحقيق الفوري والإحالة لمحاكمة عاجلة لمتجمهرين من الجنسية البنغلاديشية، بعدما تظاهروا ضد حكومة بلادهم، وأثاروا الشغب وعطلوا المرافق العامة، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وقال الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد، الأحد، إن بلاده تتطلع إلى الالتزام بالقوانين والحفاظ على الأمن من جانب "كل من يعتبر الإمارات وطنًا".