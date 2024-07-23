الجيش المصري: إنقاذ مركب هجرة "غير شرعية" على متنه 31 شخصًا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أنقذت القوات البحرية المصرية مركبا للهجرة "غير الشرعية"، يحمل على متنه 31 شخصًا متعددي الجنسيات، بحسب بيان للجيش المصري، الثلاثاء.

وقال المتحدث العسكري المصري، العقيد غريب عبدالحافظ: "نجحت عناصر من القوات البحرية فى إنقاذ مركب للهجرة غير الشرعية على متنها (31) فرد من جنسيات مختلفة بعد تعرضها لعطل فنى على مسافة 130 ميلاً بحريًا من السلوم" .

وأضاف المتحدث: "ورد بلاغ باكتشاف مركب بها عطل بالماكينات تنقل أفرادا لغرض الهجرة غير الشرعية، وأصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بتقديم الدعم والإغاثة للمركب".

ودفعت القوات البحرية وحدات تمكنت من إنقاذ 30 فردًا، بينهم 5 حالات حرجة، بالإضافة إلى انتشال فرد متوفى، فيما "تم تسليم الأفراد إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم" ، بحسب البيان.

وتعد مصر نقطة عبور رئيسية للمهاجرين في طريقهم من شمال إفريقيا إلى أوروبا.

وفي مارس/آذار، وقعت مصر والاتحاد الأوروبي اتفاقية للشراكة قيمتها 7,4 مليار يورو (8.3 مليار دولار)، في صورة قروض واستثمارات، إضافة إلى تخصيص 200 مليون يورو (217 مليون دولار) لإدارة مسألة الهجرة ومكافحة الهجرة "غير الشرعية".