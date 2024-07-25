بوتين يستقبل الأسد في الكرملين ويخاطبه: لم نلتق منذ فترة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- التقى الرئيس السوري بشار الأسد نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في الكرملين، الخميس، وذلك خلال زيارة عمل يقوم بها على موسكو.

ورحب بوتين بلقاء الأسد قائلاً: "عزيزي السيد الرئيس، أنا سعيد جداً لرؤيتك “، مضيفاً: " لدينا الفرصة للحديث عن كامل علاقاتنا. لم نلتق منذ فترة "، وفقاً لوكالة الأنباء الروسية "تاس".

وناقش الرئيسان خلال الزيارة، مجمل جوانب العلاقات بين البلدين، كما بحث الوضع في منطقة الشرق الأوسط والتطورات المتسارعة التي تعيشها، وجوانب التنسيق المشترك للتعامل معها، حسب وكالة الأنباء السورية.

واعتبر الأسد أن سوريا وروسيا تجاوزتا التحديات بفضل الثقة المتبادلة بين البلدين والشعبين، ومن جهته شدد بوتين على تزايد التوتر في الشرق الأوسط، مؤكداً أن اللقاء مع الأسد يوفر فرصة لبحث التطورات والفرص الاقتصادية والتجارية الواعدة بين البلدين. حسبما جاء في وكالة الأنباء السورية.