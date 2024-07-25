السعودية تُعدم السيف لقتل الشمري وتكشف كيف ارتكب الجريمة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأربعاء، تنفيذ حكم الإعدام "القتل قصاصا" بحق مواطن من عائلة السيف لقتله آخر من عائلة الشمري في منطقة حائل.

وأوضحت الداخلية السعودية في بيان: "أقدم عبدالإله بن سليمان بن محمد السيف - سعودي الجنسية - على قتل عبدالعزيز بن سميحان بن عبدالعزيز الشمري - سعودي الجنسية - وذلك بضربه بأداة صلبة مما أدى إلى وفاته، بسبب خلاف بينهما".

وتابعت: "بفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه".

وأضافت: "تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني عبدالإله بن سليمان بن محمد السيف - سعودي الجنسية - يوم الأربعاء 18 / 1 / 1446هـ الموافق 24 / 7 / 2024م بمنطقة حائل.. ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.. والله الهادي إلى سواء السبيل".