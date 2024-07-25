(CNN)-- قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الذي يجتمع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجمعة، إن إسرائيل لديها مشكلة في العلاقات العامة وتحتاج إلى إنهاء الحرب مع حماس بسرعة.

وظهر ترامب عبر برنامج "Fox and Friends" وقال: "أريده أن ينتهي من هذا الأمر وأن يفعل ذلك بسرعة. عليك أن تفعل ذلك بسرعة، لأن هذه الدعاية تضر بهم. كما تعلمون، إسرائيل ليست جيدة جدا في العلاقات العامة".

وتابع الرئيس الأمريكي السابق قائلا: " على إسرائيل أن تتولى أمر العلاقات العامة. العلاقات العامة لديهم ليست جيدة"، وأردف: "يجب أن ينجزوا هذا بسرعة لأن العالم، العالم لا يأخذ الأمر ببساطة. الأمر مذهل".

وأكد ترامب مجددًا أن الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر لم يكن ليحدث لو كان رئيسًا.

وعندما سُئل عما إذا كان سيغير سياسة الأسلحة الأمريكية لإسرائيل، قال ترامب: "سأحرص على أن ينتهي الأمر بسرعة. يجب أن تنهي هذا بسرعة لا يمكن أن يستمر الأمر هكذا إنها مدة طويلة جداً هذا كثير جدا".

وقال ترامب إنه يشتبه بوجود "أخبار سيئة" عن الرهائن، الذين يعتقد أن الكثير منهم ماتوا.

وأضاف الرئيس الأمريكي السابق قائلا: "أعتقد أنك ستجد أن أحد الأسباب التي تجعل حماس لا تتفاوض بشكل جيد جداً، أعتقد أنهم يقولون: واو، يريدون استعادة الرهائن وقد قتلنا الرهائن. أعتقد أن الكثير من الرهائن قد ماتوا".