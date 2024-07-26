داخلية الكويت تعلن ضبط 21 متهما في 16 قضية وتكشف طبيعتها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، ضبط 21 متهما في 16 قضية وبحوزتهم كميات متنوعة من المواد المخدرة، في إطار جهودها الأمنية لمحاربة تجار ومروجي السموم.

وقالت وزارة الداخلية الكويتية في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، الخميس: "تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط 21 متهما في 16 قضية، وبحوزتهم نحو 20 كيلوغراما من المواد المخدرة المتنوعة، وحوالي 10000 حبة من المؤثرات العقلية، و178 زجاجة خمر، و43 سيجارة الكترونية بداخلها مادة الحشيش المخدرة، ومبالغ مالية حصيلة البيع".

وأكدت وزارة الداخلية الكويتية في منشورها أنه "بمواجهة المتهمين بما تم ضبطه بحوزتهم، اعترفوا بأن المضبوطات تخصهم بقصد الإتجار والتعاطي، وتم إحالتهم والمضبوطات إلى جهة الاختصاص، وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي "استمراراً لجهود وزارة الداخلية في مكافحة آفة المخدرات والمؤثرات العقلية، وتعقب مروجيها ومهربيها".