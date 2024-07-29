السعودية.. وزارة الداخلية تعلن إعدام باكستاني وتكشف عن اسمه وتهمته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الاثنين، تنفيذ حكم "القتل تعزيرًا" بأحد الجناة يحمل جنسية باكستان في منطقة مكة المكرمة، بعد ثبوت إدانته بتهريب الهيروين المخدر إلى المملكة، بحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيانها: "أقدم زبير خان حضرت جمال، باكستاني الجنسية، على تهريب مادة الهيروين المخدر إلى المملكة".

وأضافت وزارة الداخلية السعودية أن "الجهات الأمنية تمكنت من القبض عليه، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نُسب إليه، وبإحالته إلى المحكمة، صدر بحقه صك يتضمن ثُبوت إدانته بذلك والحُكم بقتله تعزيرًا، وأُيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأُيد من مرجعه"، حسبما أوردت وكالة "واس".

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أنه "قد تم تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بالجاني زبير خان حضرت جمال، الاثنين، 23/ 1/ 1446 هجرية، الموافق 29/ 7/ 2024 ميلادية، في منطقة مكة المكرمة"، طبقا للبيان.