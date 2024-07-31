الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل القيادي بحزب الله فؤاد شكر في غارة بيروت

(CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أن القيادي في "حزب الله" اللبناني، فؤاد شكر (المعروف أيضا بالسيد محسن) قُتل في الغارة الإسرائيلية على جنوب بيروت.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، عبر منصة إكس (تويتر سابقا)، إن شكر هو "القيادي العسكري الأبرز في التنظيم، ومسؤول الشؤون الاستراتيجية فيه، كان يُعتبر اليد اليمنى لأمين عام حزب الله، حسن نصرالله، ومستشاره لشؤون التخطيط وإدارة الحرب".

وأضاف أنه كان "يدير القتال في مواجهة إسرائيل منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول وكان مسؤولا عن مجزرة الأطفال في مجدل شمس وعن قتل العديد من الإسرائيليين والأجانب على مدار السنين"، حسب قوله.

وتابع أن "المنظومة الاستراتيجية التي قادها مسؤولة عن معظم الوسائل القتالية الأكثر تطورًا المتوفرة لدى حزب الله وبشكل خاص الصواريخ الدقيقة، وصواريخ الكروز، وصواريخ الكروز البحرية والقذائف الصاروخية طويلة المدى إلى جانب تطوير وتشغيل المسيّرات لدى حزب الله".

وذكر أنه "انضم إلى صفوف حزب الله في 1985، حيث تولى مناصب عسكرية رفيعة المستوى مختلفة، وفي إطار منصبه، كان عضوا لدى مجلس الجهاد وهو المنتدى العسكري الأعلى لدى حزب الله".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت عن جائزة قيمتها 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن شكر، وقال موقع "مكافآت العدالة" التابع للوزارة إنه "ساعد مقاتلي حزب الله وقوات النظام السوري في الحملة العسكرية ضد قوات المعارضة السورية في سوريا".

وكذلك "لعب دورا محوريا في تفجير ثكنات مشاة البحرية الأمريكية في بيروت في 1983، والذي أسفر عن مقتل 241 من أفراد الجيش الأمريكي وإصابة 128 آخرين".

وفي سبتمبر/أيلول 2019، صنفته وزارة الخارجية الأمريكية على أنه "إرهابي عالمي"، بعد أكثر من 4 سنوات من فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شكر واثنين من قادة "حزب الله" الآخرين.