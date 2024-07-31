(CNN) -- أكد حزب الله اللبناني، مساء الأربعاء، مقتل القيادي البارز في صفوفه، فؤاد شكر. الذي اغتيل بغارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية مساء الثلاثاء، مشيرا إلى أن الأمين العام للحزب، حسن نصرالله، سيُعلن الموقف السياسي لحزب الله من عملية الاغتيال خلال كلمة له الخميس.

وقال حزب الله في بيانه: "بعد مسيرة حافلة كلها إيمان بالله وعهد مع الله وصدق في هذا الإيمان والعهد ‏وجهاد دؤوب بلا‎ ‎كلل ولا ملل وانتظار طويل للقاء الله تعالى والأحبة الذين سبقوا من ‏إخوانه القادة والشهداء‎ ‎والاستشهاديين وفي ذروة الشوق لهذا اللقاء، مَنَّ الله تعالى ‏على عبده المجاهد والصادق‎ ‎والمخلص والعاشق بوسام الشهادة الرفيع وأذن له ‏بهذا اللقاء الأبدي في رضوان الله وجواره‎ ‎هو القائد الجهادي الكبير الأخ العزيز ‏والحبيب السيد فؤاد شكر (السيد محسن) الذي نزفه‎ ‎شهيداً كبيراً على طريق القدس"، حسب تعبيره.

وأضاف الحزب في بيانه: "هذا بيان تعزيتنا وتبريكنا وأما موقفنا السياسي من هذا الاعتداء الآثِم والجريمة ‏الكُبرى سَيُعبر عنه الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله "حفظه الله " غداً في ‏مسيرة تشييع الشهيد القائد إن شاء الله"، وفقا للبيان.

وقدم حزب الله "التعزية والتبريكات" بمقتل شكر للمرشد الإيراني علي خامنئي قائلا: " نُعزّي وتُبارِك لمولانا صاحب الزمان "عليه السلام" ولسماحة القائد الإمام الخامنئي ‌‏"دام‏ ظله"".

وأكد مصدر أمني لبناني لشبكة CNN، الأربعاء، العثور على جثة القيادي البارز في حزب الله فؤاد شكر تحت الأنقاض في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأتى الهجوم الإسرائيلي ردا على هجوم صاروخي أودى بحياة أكثر من 10 قتلى في بلدة مجدل شمس بالجولان المحتل الأسبوع الماضي، إذ تتهم إسرائيل حزب الله بالوقوف خلف الهجوم، وهو ما ينفيه حزب الله.